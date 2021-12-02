ولي العهد يهنىء بفوز النشامى

دوت الخليج :- هنأ سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بفوز منتخب النشامى على شقيقه السعودية بهدف نظيف. وأرفق سمو الأمير تهنئته عبر انستغرام بصور لاحتفال لاعبي المنتخب بعد تحقيق هدف الفوز.

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