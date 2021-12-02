حمد : بداية مثالية للنشامى رغم صعوبة المباراة

دوت الخليج :– قال المدير الفني لمنتخبنا الوطني العراقي عدنان حمد إنه يشعر بالارتياح لما قدمه الفريق بعد فوزه الأربعاء على السعودية بهدف نظيف.

وأضاف حمد في حديث له، عقب المباراة من ستاد المدينة التعليمية في الدوحة، أنه راض عن الأداء و”أن ما جرى يعتبر بداية مثالية للنشامى بالرغم من صعوبة المباراة.”

ولفت حمد إلى أن اللاعبين قدموا مباراة كبيرة وقوية على المستوى البدني، “خاصة بعد حالة الطرد المبكر”.

وقدم العراقي شكره للجمهور الأردني والذي وصفه بأنه “الداعم الدائم للمنتخب وأشكر حضوره الكبير الذي كان له أثر في مباراة اليوم”.