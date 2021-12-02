عاجل- إصابة شرطيتين بهجوم بـ سيف فى شربورج شمال غرب فرنسا

جدة - نرمين السيد - وفى إبريل الماضى، لقيت شرطية فرنسية حتفها بعد عملية طعن بالسلاح الأبيض فى بلدة رومبوييه جنوب غرب العاصمة باريس. وفى نوفمبر الماضى، أُصيب شرطى بطعنة سكين فى العاصمة الفرنسية باريس، واعتقال المنفذ.

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