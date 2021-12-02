بلينكن: جو بايدن وبوتين سيجريان اتصالات مباشرة فى المستقبل القريب

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكين أن الرئيسين الروسى والأمريكى فلاديمير بوتين وجو بايدن سيجريان اتصالات مباشرة فى المستقبل القريب، حسبما أفادت وكالة "سبوتنيك" الإخبارية.





وقال بلينكين فى مؤتمر صحفى عقب محادثاته مع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الخميس، فى العاصمة السويدية ستوكهولم، "أجرينا أنا ووزير الخارجية لافروف محادثة صريحة حول مختلف القضايا. واتفقنا على إبلاغ النتائج إلى رؤسائنا، الذين ستتاح لهم الفرصة للتحدث مباشرة فى المستقبل القريب."

وأضاف وزير الخارجية الأمريكى أنه أجرى محادثات "صريحة" مع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف على هامش اجتماعات المجلس الوزارى لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا فى ستوكهولم حول عدد من القضايا.

وأضاف: "نحن نرى أن أفضل طريقة لتفادى الأزمة هو المسار الدبلوماسى، والولايات المتحدة مستعدة لتسهيل ذلك، لكن يجب أن نوضح أنه ستكون هناك عواقب إذا أصرت روسيا على اعتداءاتها".

هذا وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الأمريكى، اليوم الخميس، إن مشاكل عمل سفارتى روسيا والولايات المتحدة يمكن حلها بسرعة، قائلا: "المشاكل التى واجهها الدبلوماسيون الروس فى الولايات المتحدة، واستجابة لذلك، اضطررنا إلى السعى لخلق ظروف مماثلة ومتطابقة للدبلوماسيين الأمريكيين فى بلادنا. أعتقد أن هذا أحد تلك الموضوعات التى يمكن حلها بسرعة كبيرة وإرسال إشارة بأنه لا يزال بإمكاننا التفاوض".