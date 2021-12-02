186 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى فى خامس أيام عيد الأنوار اليهودى

جدة - نرمين السيد - اقتحم 186 مستوطنًا، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، من ضمنهم طلبة فى مدارس يهودية، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا صلوات تلمودية فى المنطقة الشرقية من الحرم، بحماية شرطة الاحتلال.





وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية -فى بيان، وزع على الصحفيين- : إن الاقتحام تم من جهة باب المغاربة وجاء فى خامس أيام عيد الأنواراليهودى "الحانوكاه"، والذى يرمز إلى إعادة تدشين ما يسمى المذبح فى "الهيكل" المزعوم. وكانت ما تسمى "جماعات الهيكل"، دعت لتكثيف الاقتحامات المركزية والجماعية للأقصى، حتى الإثنين المقبل، برفقة كبار الحاخامات وتنظيم محاضرات واقتحامات احتفالية، وصلوات ومحاولات لإدخال شمعدان "الحانوكاه". وسهلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اقتحامات المستوطنين عبر فرض إجراءات عسكرية مشددة وتضييقات، فى مدينة القدس عمومًا ومحيطُ البلدة القديمة والمسجد الأقصى على وجه الخصوص.

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