وزير الخارجية الأمريكى يعلن عن إجراء محادثات بين بايدن وبوتين قريبًا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن أن الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين، سيجريان محادثة مباشرة "في مستقبل قريب"، وقال وزير الخارجية الأمريكي: لن نقبل بأن تواصل إيران برنامجها النووي وتتفاوض في فيينا.

وأضاف أتونى بلينكن، خلال مؤتمر صحفى: نقيم مع شركائنا مسار مفاوضات فيينا، وهدفنا عدم حصول إيران على أسلحة نووية، متابعا: على إيران أن تظهر جديتها في العودة إلى التزاماتها بالاتفاق النووي، ونجدد دعوتنا لالتزام طهران بالاتفاق النووي، الإشارات من مفاوضات فيينا لا توحي بالتفاؤل.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي: أبلغت وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف بأنه ستكون هناك عواقب وخيمة في حال غزو روسيا لأوكرانيا، موضحا أن اتفاقية مينسك هي الطريق لحل الأزمة الأوكرانية، وعلى روسيا خفض التصعيد وسحب حشودها العسكرية من الحدود الأوكرانية.

وأوضح وزير الخارجية الروسى، أن الدبلوماسية هي الطريق الوحيد لحل الأزمة الأوكرانية، متابعا: ندعم وحدة الأراضي الأوكرانية واستقلالها.

في المقابل أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن أن جر أوكرانيا وإقحامها باللعب الجيوسياسية الأمريكية، ستترتب عليه عواقب وخيمة.

وقال بيان وزارة الخارجية الروسية عقب اجتماع الوزيرين على هامش المجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في ستوكهولم اليوم الخميس: "تم التأكيد على أن تجاهل مخاوف روسيا المشروعة، ودفع أوكرانيا إلى الألعاب الجيوسياسية الأمريكية على خلفية انتشار قوات الناتو على تخوم حدودنا، ستكون له عواقب وخيمة، وسيجبرنا على إجراءات جوابية لتقويم التوازن العسكري الاستراتيجي".