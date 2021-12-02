العراق: تصدير 300 ألف برميل نفط للأردن خلال الشهر الماضي

دوت الخليج : أعلن العراق، اليوم الخميس، عن تصدير نحو 300 ألف برميل نفط إلى الأردن، خلال شهر تشرين الثاني الماضي، بواردات اقتربت من 20 مليون دولار.

وبحسب شركة تسويق النفط العراقية "سومو" اليوم، فإن مجموع الصادرات النفطية إلى الأردن، خلال الشهر الماضي، بلغت 299 ألفاً و483 برميلا، بواقع نحو 10 آلاف برميل يومياً، فيما بلغت قيمة الواردات نحو 19.6 مليون دولار.

وأشارت الشركة إلى أن معدل سعر النفط الخام المصدر إلى الأردن بلغ 65.441 دولار.

يذكر أن العراق يصدر من النفط الخام إلى الأردن عبر شاحنات حوضية بأسعار تفضيلية، تقل بمقدار 12 إلى 14 دولاراً عن السعر الأصلي.

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