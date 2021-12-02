التحالف يشن غارة على "هدف عسكري مشروع" في صنعاء

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الخميس، عن توجيه ضربة جوية لـ"هدف عسكري مشروع" في صنعاء، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأوضح تحالف دعم الشرعية، أن الضربة استهدفت "موقع أسلحة نوعية تم نقلها من مطار صنعاء الدولي"، مؤكدا أن عملية الاستهداف "تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده".
وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت قوات التحالف عن تدمير زورق مفخخ لمليشيا الحوثي، قبل تنفيذ هجوم وشيك بجنوب البحر الأحمر.
وأشار التحالف إلى إن إطلاق الزورق المفخخ تم من محافظة الحديدة، مؤكدا أن التهديد الحوثي لحرية الملاحة يهدد الأمن الإقليمي والدولي.
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