بعد عودته للزمالك..كواليس الاجتماع الأول بين منصور وكارتيرون

كشف مصدر مسؤول في نادي الزمالك المصري، كواليس الاجتماع المرتقب بين مرتضى منصور، العائد لرئاسة النادي، والمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، بشأن تفاصيل التغييرات الفنية المنتظرة بجهاز "القلعة البيضاء".

وكان مرتضى منصور قد عاد مع مجلس إدارته لقيادة نادي الزمالك المصري، بعدما حصلوا على حكم قضائي يوقف تنفيذ قرار وزير الرياضة بشأن وقف واستبعاد مجلس الإدارة.

ملفات شائكة

وأوضح المصدر الذي فضل -عدم ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج"، أن منصور "استقر بشكل نهائي على تعيين مدرب عام وآخر مساعد بجهاز الفريق خلال الفترة المقبلة".

وتابع أن منصور سيجتمع في الساعات الأولى من صباح الجمعة مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، بعد عودته مؤخرا من إجازة قصيرة في دبي، من أجل مناقشة الأسماء المرشحة لشغل منصبي المدرب العام والمدرب المساعد.

ولفت المصدر إلى أن المدرب الفرنسي "وافق على قرار مجلس إدارة الزمالك بشأن التغييرات الفنية المرتقبة بجهاز الفريق، ويتبقى فقط الاستقرار على الأسماء التي ستنضم إلى الجهاز".

وبشأن الأسماء المرشحة للانضمام إلى جهاز الزمالك الفني، كشف المصدر أن الثلاثي المرشح لمنصب المدرب العام هم، تامر عبد الحميد "دونغا"، وسامي الشيشيني، وعبد الحميد بسيوني.

كما لفت المصدر إلى أن أمير عزمي مجاهد، هو الأقرب لتولي منصب المدرب المساعد.

رحيل كارتيرون

وكانت تقارير إعلامية مصرية قد تحدثت في الساعات الأخيرة عن وجود عرض من أحد أندية الدوري السعودي للتعاقد مع كارتيرون، وفي هذا الشأن، نفى المصدر كل ما أُشيع، مشيرا إلى أن المدرب "ليست لديه مشكلة في الاستمرار مع الفريق الأبيض".

واختتم المصدر تصريحاته بالقول، إن منصور "يدعم بقاء كارتيرون على رأس القيادة الفنية للزمالك خلال الفترة المقبلة".

وأضاف أن رئيس الزمالك سيظهر في مقطع فيديو، رفقة المدرب الفرنسي، عقب الاجتماع المرتقب، للحديث عن نتائج الاجتماع وإعلان أسماء المنضمين لجهاز الفريق.