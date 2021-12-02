استقالة المستشار النمساوى الكسندر شالينبرج

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر فى المستشارية النمساوية اليوم الخميس إن شالينبرج ترك موقعه اليوم، حيث كان يتولى المنصب مؤقتا بعد أزمة المستشار السابق سباستيان كورتس.

وأوضح شالينبرج، فى تصريحات له اليوم الخميس، أنه لم يكن يتطلع إلى رئاسة حزب الشعب صاحب الأكثرية النيابية، مشيرا إلى أن منصب رئيس الحزب ورئيس الحكومة يجب أن يكونا فى يد شخص واحد.

وكان رئيس حزب الشعب ورئيس الكتلة النيابية فى النمسا سباستيان كورتس قد أعلن انسحابه التام من الحياة السياسية فى البلاد على إثر تحقيقات فى تهم فساد موجهة إليه.

وتشير التوقعات السياسية إلى تولى كارل نيهمر وزير الداخلية منصبى رئيس حزب الشعب ورئيس الحكومة خلال أيام.