الرابطة الطبية الأوروبية: «أوميكرون» يحتوى على 50 طفرة

قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، إنه يجب إجراء توزيع عادل لإنتاج اللقاحات في الدول العربية والإفريقية والنامية، مشيرا إلى أن نسبة التطعيم في أوروبا تخطت 65% وهي نسبة كبيرة مقارنة بالدول الأخرى: لا يمكن التخلص من كورونا دون تطعيم معظم سكان العالم
وأضاف فؤاد عودة، خلال مداخلة عبر «زووم» من روما، ببرنامج «بدون حظر» المذاع على قناة صدى البلد، أن منظمة الصحة العالمية لم تعط معلومات دقيقة عن متحورات كورونا منذ تفشي الوباء، بل تمد العالم بمعلومات سريعة قد تفتقر الدقة.
وتابع رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، أنه هناك أكثر 50 مصابا بـ«أوميكرون» في أوروبا وجميعهم يعانون من أعراض خفيفة ولم يتوفى منهم أحد، موضحا أن حالة الهلع التي ضربت العالم كانت بسبب الأساليب الإعلانية السريعة التي تنتهجها منظمة الصحة العالمية.
وأردف فؤاد عودة، أن بعض الدول الأوروبية استخدمت أنباء الوباء الجديد من أجل تغطية فشلها في مواجهة فيروس كورونا، لافتا إلى أنه لا يوجد تعاون دولي بين منظمة الصحة والدول الأوروبية.
أن متحور كورونا الجديد «أوميكرون» يحتوى على 50 طفرة وأعراضه خفيفة وينتشر بكثرة بين الشباب والأطفال، مشيرا إلى أن زيادة الطفرات لا تعني أنه سريع الانتشار أو أخطر من سابقيه.
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