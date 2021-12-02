توقّف إعطاء مطاعيم كورونا في “مراكز” الجمعة والأحد

دوت الخليج :- أعلنت وزارة الصحة عن توقف إعطاء مطاعيم فايروس كورونا للمواطنين في مركز تطعيم صالة الأمير فيصل / منطقة القويسمة، وذلك في يوم الجمعة فقط بتاريخ 3/12/2021، وسيستأنف العمل على تقديم الجرعات يوم السبت.

كما تعلن الوزارة عن توقف إعطاء المطاعيم في جميع مراكز تطعيم داخل مدينة الحسين الرياضية للشباب في (قاعة ياهلا 1، قاعة ياهلا 2) وذلك في يوم الأحد فقط بتاريخ 5/12/2021، وسيستأنف العمل على تقديم الجرعات يوم الإثنين.