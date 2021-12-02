البرهان يؤكد تعاونه الكامل مع حمدوك "للوصول لانتخابات نزيهة"

جدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تعاونه الكامل مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، فى إنجاح الفترة الانتقالية، وصولا لانتخابات حرة ونزيهه بنهايتها.

وحث البرهان لدى لقائه بالقصر الجمهوري، فولكر بيرتس ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة الامم المتكاملة لدعم الفترة الانتقالية فى السودان (يونيتامس)، الأمم المتحدة على "تقديم الدعم الإنساني المطلوب للسودان، لتخطي المصاعب الإنسانية خلال المرحلة الانتقالية".

كما دعا الشعب السوداني إلى "مساندة ودعم الحكومة التي سيشكلها حمدوك، خلال الفترة المقبلة".

من جانبه، أكد رئيس بعثة يونيتامس، "اهتمام الأمم المتحدة بإنجاح الفترة الانتقالية"، معتبرا أن اتفاق 21 نوفمبر الموقع بين البرهان وحمدوك، يعد "خطوة متقدمة في اتجاه التوافق الوطني بين السودانيين".

ونوه أيضا إلى "الخطوات الكبيرة التي تمت في تنفيذ بنود الاتفاق، وفي مقدمتها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين".

ودعا فولكر إلى "ضرورة دعم رئيس الوزراء لتشكيل حكومته"، مؤكدا "ثقته في قدرات حمدوك في إنجاح التحول الديمقراطي".

وفي سياق آخر، عيّن مجلس السيادة الانتقالي، الخميس، خليفة أحمد نائبا عاما مكلفا، وفق وكالة رويترز.

وكان المجلس قد وافق في جلسة سابقة على تعيين عبد العزيز فتح الرحمن عابدين رئيسا للقضاء، لاستكمال هياكل السلطات القضائية والحقوقية بالبلاد.

وأوضح في بيان أنه "اطلع على مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد، على خلفية الاعتداءات التي استهدفت القوات المسلحة على الحدود الشرقية".