الهند تسجل أول حالتى إصابة بسلالة أوميكرون الجديدة

جدة - نرمين السيد - وأفادت صحيفة "إنديا تايمز" الهندية، عبر موقعها الإلكترونى، بأن المسؤولين لم يعلنوا حتى الآن عن الأماكن التى عبر منها الشخصان الحاملان للسلالة الجديدة، إلى الهند، أو إذا كانا حصلا على التطعيم من قبل أم لا.

كما أوردت الصحيفة قول رئيس المعهد الهندى للأبحاث الطبية بالرام بهارجافا، الذى طالب فيه المواطنين بعدم القلق والسرعة فى التوجه للحصول على اللقاح، موضحًا أن البلاد فى حاجة إلى زيادة نسبة الحاصلين على التطعيم، مُضيفًا: "لا تتأخروا فى الحصول على التطعيم بالكامل".

يُذكر أن علماء فى جنوب إفريقيا أكدوا اكتشاف متحور جديد من فيروس "كورونا"، كما أرجعوا السبب إليه فى زيادة أعداد الإصابات خلال الأيام الأخيرة.

وأعرب العلماء، إلى جانب الحكومة، عن قلقهم إزاء ظهور سلالة "B.1.1.529"، حيث تحتوى هذه السلالة على عدد كبير من الطفرات ولديها القدرة على الانتشار بسرعة كبيرة.