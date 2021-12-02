مجلس السيادة السودانى يعين خليفة أحمد نائبا عاما مكلفا

جدة - نرمين السيد - واطّلع مجلس السيادة الانتقالى فى السودان فى اجتماعه اليوم برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس، على مجمل الأوضاع الأمنية فى البلاد، على خلفية الاعتداءات التى استهدفت القوات المسلحة على الحدود الشرقية.

وقالت الدكتور سلمى عبد الجبار عضو مجلس السيادة الناطق الرسمى باسم المجلس، إن المجلس أعرب عن تقديره للجهود التى تضطلع بها القوات المسلحة والدعم السريع فى التصدى لكل المحاولات التى تريد النيل من أمن واستقرار السودان.

كما حيّا قوات الشرطة وجهاز المخابرات العامة على جهودهم فى حفظ أمن وسلامة المواطن.

واختار مجلس السيادة الانتقالى خليفة أحمد نائبا عاما مكلفا لجمهورية السودان.

كما استعرض المجلس أيضا عمل اللجنة العليا للطوارئ الصحية، وتداول حول السبل الكفيلة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وضرورة إشراك كافة الجهات من أجل الحد من تفشى الوباء.