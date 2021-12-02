الرئيس التونسى: التصدى للفساد يمر عبر تمكين المواطن من مراقبة من اختاره

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال إشراف الرئيس قيس سعيد على اجتماع مجلس الوزراء التونسى الذى خصص للتداول بشأن مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية بقصر قرطاج.

وتطرق سعيد - حسبما ذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية - إلى موضوع الشركات الأهلية وأبرز دورها فى تحويل المواطن إلى فاعل حقيقى وصاحب مبادرة ومشروع، كما أوضح أن هذا النوع من الشركات سيعود بالنفع على المواطنين أنفسهم وسيقوى علاقتهم بالدولة وبالمؤسسات.

وقد خصص مجلس الوزراء هذا الاجتماع للتداول بشأن بعض مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية من بينها مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاق المنشئ للبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية ومشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على الاتفاق المبرم بتاريخ 31 مايو 2021 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية بخصوص قرض من صندوق التعاون الكورى للتنمية الاقتصادية وعلى اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 14 يوليو 2021 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الكورى للتصدير والتوريد للمساهمة فى تمويل مشروع رقمنة المنظومة العقارية.