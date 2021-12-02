الاتحاد الأوروبي يمنح تركيا 325 مليون يورو لدعم اللاجئين

أعلن الاتحاد الأوروبي رصد 325 مليون يورو لبرنامج مساعدة اللاجئين في تركيا، ضمن حزمة مساعدات بقيمة 3 مليارات يورو أعلنت عنها بروكسل في يونيو الماضي.
وهذا "البرنامج الطارئ" الذي يمتد لخمسة أعوام بتمويل من الاتحاد الأوروبي يقدم لأكثر من 1,5 مليون لاجئ يعيشون في تركيا مساعدات شهرية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وتبلغ قيمة المساعدة 155 ليرة تركية (10 يوروهات) شهريا للفرد، إضافة إلى مساعدات ربع سنوية تبعا لحجم الأسرة المستفيدة.
وقال المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات جانيز ليناركيتش خلال زيارة إلى أنقرة الخميس، إن "هذه المساعدة مهمة لمئات الآلاف من العائلات، العديد منها تضرر بشدة من جائحة كورونا".
ويسمح رصد هذه الأموال بتمديد برنامج المساعدات حتى عام 2023 وهي جزء من حزمة بقيمة 3 مليارات يورو للاجئين في تركيا أعلن عنها إثر اجتماع المجلس الأوروبي في يونيو الماضي.
وسبق للاتحاد أن خصص 535 مليون يورو لمواصلة إجراءاته في تركيا خلال عام 2021.
وينفذ برنامج المساعدة بالتعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وجمعية الهلال الأحمر التركي.
وقال رئيس الهلال الأحمر التركي كريم كنيك إن "هذا الدعم سيسمح للعائلات بالحصول على مأوى لأطفالهم وإطعام أنفسهم ومساعدتهم في الأوقات الصعبة".
وتستضيف تركيا أكثر من أربعة ملايين لاجئ، معظمهم من السوريين.
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