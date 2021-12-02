قال رئيس مجلس "الدوما" الروسي فياتشيسلاف فولودين إن الحزمة الجديدة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي وواشنطن ضد بيلاروس، غير عادلة، وقاسية.
وكتب فولودين على تليغرام: "قرار الاتحاد الأوروبي غير عادل، وقاس على اللاجئين. لقد حل الشتاء، مما يعني أن الظروف على الحدود تزداد صعوبة كل يوم".
وأعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي الخميس فرض عقوبات جديدة على مينسك.
وهذه هي حزمة العقوبات الخامسة منذ الانتخابات الرئاسية العام الماضي في بيلاروس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجلس ”الدوما” الروسي يندد بالعقوبات الغربية على بيلاروس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.