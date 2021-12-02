مجلس ”الدوما” الروسي يندد بالعقوبات الغربية على بيلاروس

قال رئيس مجلس "الدوما" الروسي فياتشيسلاف فولودين إن الحزمة الجديدة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي وواشنطن ضد بيلاروس، غير عادلة، وقاسية.

وكتب فولودين على تليغرام: "قرار الاتحاد الأوروبي غير عادل، وقاس على اللاجئين. لقد حل الشتاء، مما يعني أن الظروف على الحدود تزداد صعوبة كل يوم".

وأعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي الخميس فرض عقوبات جديدة على مينسك.

وهذه هي حزمة العقوبات الخامسة منذ الانتخابات الرئاسية العام الماضي في بيلاروس.