الحكومة تستهدف رفع مساهمة الصخر الزيتي بتوليد الكهرباء إلى 11% في 2022

دوت الخليج :- توقعت الحكومة في موازنة العام المقبل، أن تصل مساهمة الصخر الزيتي في توليد الكهرباء إلى 11%.

مؤشر قياس الأداء لوزارة الطاقة والثروة المعدنية والواردة في مشروع قانون موازنة العام المقبل، أظهر أن توليد الكهرباء من الصخر من الزيتي لم يسجل أي نسبة خلال العام الحالي، بالرغم أن النسبة التأشيرية للمساهمة للعام الحالي وضعت عند 12.8 %.

وتوقعت الوزارة وفقا للبيانات أن ترتفع نسبة المساهمة إلى 10% في عام 2023 إلى أن تصل إلى 16% في عام 2024، كنسبة مستهدفة.

وأظهرت البيانات أن نسبة مساهمة الصخر الزيتي في خليط الطاقة الكلي المتوقعة للعام المقبل، بلغت 6%، بحيث توقعت الوزارة أن ترتفع لتصل إلى 8% في عام 2024، كنسبة مستهدفة.

ومن الملفت أن نسبة مساهمة الغاز الطبيعي في خليط الطاقة الكلي، بلغت خلال العام الحالي كتقدير أولي عند 26 %، بعد أن كانت النسبة المحددة عند 21 %، وتتوقع الحكومة أن تتراجع إلى 20%، وثباتها عند هذه النسبة حتى نهاية عام 2024 كنسبة مستهدفة.

وارتفعت تقديرات مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي، للعام المقبل لتصل إلى 26% بعد أن سجلت للعام الحالي، كتقدير أولي عند 20 %.

وتشير الجداول المدرجة في الموازنة إلى استمرار ارتفاع مساهمة الطاقة المتجددة كقيمة مستهدفة عند 28% في عام 2023 و26% في عام 2024.