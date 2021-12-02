أخبار اليمن : تحذير طبي: هذه الأطعمة تضعف الذاكرة وتشتت الانتباه

تحذير طبي: هذه الأطعمة تضعف الذاكرة وتشتت الانتباهلاشك أن كل الأطعمة التي نتناولها والأنظمة الغذائية التي نتبعها تؤثر على صحة أجسامنا. لكن هل تعلم أن هناك بعض الأطعمة التي قد تؤثر على الذاكرة وتضعفها وقد تشتت الانتباه أيضا؟! والأمر قد يتطور للأسوأ مع التقدم في العمر.

فقد أشارت الخبيرة في مجال التغذية النفسية، أوما نايدوو، عضو هيئة التدريس في كلية الطب بـ"جامعة هارفارد"، إلى أنه يمكن لبكتيريا الأمعاء أن تحفز عمليات التمثيل الغذائي والتهاب الدماغ الذي يؤثر على الذاكرة.

وبحسب ما ورد بموقع "سي ان بي سي" cnbc، فقد توصلت الدراسات إلى أنه يمكن تقليل فرص الإصابة بالخرف عن طريق تجنب الأطعمة التي يمكن أن تعرّض بكتيريا الأمعاء للخطر مما قد يضعف الذاكرة والتركيز. ومن هذه الأطعمة:

1- السكر المضاف

إن المخ يستخدم الطاقة في صورة غلوكوز. ويؤدي اتباع نظام غذائي يحتوي على نسبة عالية من السكر المضاف إلى زيادة نسبة الغلوكوز في الدماغ، ما يؤدي إلى ضعف الذاكرة، لذلك فإن تناول الأطعمة المليئة بالسكر المضاف مثل المخبوزات والمشروبات الغازية، يضيف كميات كبيرة من الغلوكوز إلى دماغك.

وعلى الرغم من أن كل جسم يحتاج إلى قدر مختلف من الغلوكوز، إلا أن جمعية القلب الأميركية توصي بعدم استهلاك النساء أكثر من 25 غراما من السكر المضاف يوميًا، والرجال أقل من 36 غراما.

2- الأطعمة المقلية

وجدت إحدى الدراسات التي شملت 18 ألف شخص أن اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة المقلية كان مرتبطا بانخفاض ملحوظ في التعلم والذاكرة، إذ إن الطعام المقلي يسبب الالتهاب الذي يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية التي تمد الدماغ بالدم.

وكشفت دراسة أخرى شملت 715 شخصا، أن أولئك الذين تناولوا الكثير من الأطعمة المقلية كانوا أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب.

3- الكربوهيدرات

قد تظن أن الأطعمة عالية الكربوهيدرات المصنوعة من الدقيق المكرر، مثل الخبز الأبيض والمكرونة، بعيدة عن السكريات، إلا أن جسمك يتعامل معها بنفس الطريقة التي يتعامل بها مع السكر، ما يزيد خطر الإصابة بالاكتئاب، لكن هذا لا يعني أنك يجب أن تمتنع عن الكربوهيدرات كلية، لكن يجب أن تنتبه إلى نوعية الكربوعيدرات التي تتناولها.

اكتشف الباحثون أن الأشخاص الذين كانوا يتناولون كربوهيدرات مفيدة ومنخفضة السكر، كانوا أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب بنسبة 30% من أولئك الذين تناولوا الكربوهيدرات الضارة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر.

وتشمل الكربوهيدرات التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات الخبز الأبيض، والبطاطس والأرز الأبيض، فيما يحتوي عصير البرتقال، والعسل وخبز الحبة الكاملة على نسبة متوسطة من السكر، أما الخضروات الخضراء، ومعظم الفواكه، والجزر، والحمص، والعدس، فتحتوي على نسبة منخفضة من السكر.

4- النترات

تستخدم النترات كمواد حافظة وكمادة لتعزيز اللون في اللحوم المصنعة مثل النقانق، لكن بعض الدراسات رتبطت بين النترات والإصابة بالاكتئاب، إذ تشير إحدى الدراسات الحديثة إلى أن النترات يمكن أن تؤثر على بكتيريا الأمعاء، وقد تؤدي للإصابة باضطراب ثنائي القطب.

8 أطعمة تحسن التركيز وتقوي الذاكرة

وفي المقابل، خلصت دراسات عديدة إلى حقيقة أن هناك بعض الأطعمة التي تحسن التركيز وتقوي الذاكرة بشكل عام.

وقد توصل خبراء التغذية، بعد إجراء الكثير من التجارب، إلى أن هناك بعض الأطعمة التي تحتوي على مركبات غذائية تحمي خلايا المخ وتعزز من قدرتها على العمل، مما ينعكس في شكل تحسن ملحوظ في القدرة على التركيز كما أنها تقوي الذاكرة بشكل عام.

وقد جمع موقع "بولد سكاي" Boldsky، المعني بشؤون الصحة والتغذية، 8 أنواع من تلك الأطعمة التي ثبت أنها فعالة ومفيدة جداً في مجال تعزيز الذاكرة والتركيز، وتشمل:

1- الجوز (عين الجمل)

2- السبانخ

3-الشوكولاتة الداكنة

4- الأفوكادو

5- سمك السالمون

6- البنجر

7- البروكلي

8- صفار البيض