أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يتلقى برقية شكر من البرلماني حسن هفج

رئيس المؤتمر يتلقى برقية شكر من البرلماني حسن هفجتلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية شكر جوابية من الشيخ حسن سود هفج عضو مجلس النواب، عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر، وكافة آل هفج، رداً على برقية العزاء التي بعثها اليهم في وفاة الشيخ خالد سود هفج.. جاء فيها:

الأخ الشيخ المناضل/ صادق بن امين ابوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام

تلقينا تعازيكم ومواساتكم في مصابنا الجلل بفقدان الشيخ خالد سود هفج يرحمه الله، النابعة من مشاعركم الصادقة ومحبتكم الخالصة ورعايتكم المعهودة ووفائكم العظيم وكان لمشاطرتكم لنا أحزاننا الاثر الكبير بعد الله عز وجل في تخفيف مصابنا وآلامنا وهذا ليس جديد عليكم فأنتم أهل الوفاء السباقون في المواقف الاوفياء عند الشدائد.

ولهذا فإنني اتقدم اليكم بإسمي شخصياً ونيابة عن أسرة الفقيد وأهله ومحبيه ومشائخ وأعيان ووجهاء مديرية بني قيس محافظة حجة بخالص الشكر والتقدير والإجلال على مشاعركم الاخوية الطيبة.. سائلاً الله أن يحيطكم بحفظه وعنايته وتوفيقه ويصبغ عليكم لبآس الصحة والعافية، وأن يجنبكم وأهليكم كل مكروه، ويجعلكم ذخراً لهذا الوطن.

وتقبلوا خالص تحياتي وتقديري

أخوكم/ حسن سود هفج عضو مجلس النواب

عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام