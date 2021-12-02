شركة أدوية بريطانية تعلن فعالية علاجها لكورونا ضد أوميكرون

جدة - نرمين السيد - وحسب "رويترز"، قالت الشركة فى بيان إن تحليلات معملية لعلاجها المضاد لكوفيد-19، القائم على الأجسام المضادة، والذى تطوره بالتعاون مع شريكتها فى الولايات المتحدة "فير"، تشير إلى أن العقار فعال ضد النسخة المتحورة الجديدة من فيروس كورونا "أوميكرون".

وأضافت أن الاختبارات المعملية بجانب دراسة أجريت على حيوانات الهامستر تظهر أن مزيج الأجسام المضادة فى علاجها "سوتروفيماب" فعال ضد فيروسات تم تخليقها بطريق الهندسة الحيوية بحيث تحمل عددا من الطفرات المميزة لسلالة أوميكرون.

وتعمل الشركتان على تطوير ما يسمى بالفيروسات الكاذبة التى تحمل نفس الطفرات الرئيسية فى كل النسخ المتحورة التى يشبته أنها ظهرت من فيروس كورونا حتى الآن.

كما تجرى الشركتان اختبارات معملية حول قدرة "سوتروفيماب" على التأثير عليها.

ونقلت "رويترز"، عن كبير المستشارين العلميين فى شركة "فير" الأمريكية، هربرت فيرجين، قوله: "تتم بعناية متابعة كل طفرة قد تكون مهمة".

وأكد أنه مع ظهور المتحور الجديد، وجدنا أن الطفرات التى أجرينا اختبارات عليها حتى الآن ليس لها تأثير كبير على "سوتروفيماب".

يذكر أن هيئة تنظيم الأدوية فى بريطانيا قد اعتمدت، اليوم الخميس، استخدام "سوتروفيماب" لمصابى كوفيد-19 الذين يعانون من أعراض خفيفة إلى متوسطة ​​والمعرضين لخطر الإصابة بأعراض حادة.