البرهان يؤكد تعاونه مع حمدوك لإنجاح الفترة الانتقالية بالسودان

جدة - نرمين السيد - أكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان، تعاونه الكامل مع رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، فى إنجاح الفترة الانتقالية، وصولا لانتخابات حرة ونزيهه بنهايتها.





وحث البرهان، لدى لقائه اليوم الخميس مع فولكر بيرتس ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة الأمم المتكاملة لدعم الفترة الإنتقالية فى السودان (يونيتامس)، الأمم المتحدة على تقديم الدعم الإنسانى المطلوب للسودان لتخطى المصاعب الإنسانية خلال المرحلة الإنتقالية. ودعا البرهان قطاعات الشعب السودانى إلى مساندة ودعم الحكومة التى سيشكلها الدكتور عبدالله حمدوك خلال الفترة المقبلة، مطالبا القوى السياسية الوطنية باستغلال الفترة المتبقية من مرحلة الانتقال للاستعداد للانتخابات. من جانبه، أكد رئيس بعثة يونيتامس، اهتمام الأمم المتحدة بإنجاح الفترة الانتقالية، موضحا أن الاتفاق الموقع بين البرهان وحمدوك، خطوة متقدمة فى اتجاه التوافق الوطنى بين السودانيين. وأشار إلى الخطوات الكبيرة التى تمت فى تنفيذ بنود الاتفاق، وفى مقدمتها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين. ودعا بيرتس إلى ضرورة دعم رئيس الوزراء لتشكيل حكومته، مؤكدا ثقته فى قدرات الدكتور عبدالله حمدوك فى إنجاح التحول الديمقراطى.

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