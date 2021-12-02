شرطة نيويورك: ما حدث بجوار مقر الأمم المتحدة غير مرتبط بالإرهاب

جدة - نرمين السيد - وقال غارى ويدن، رئيس إدارة العمليات الخاصة فى شرطة نيويورك للصحفيين: "بدأنا حوارا معه... وبناء على ما قاله أدركنا أنه، على ما يبدو، لا علاقة له بالإرهاب".

وفى وقت سابق، تلقت شرطة نيويورك تقارير عن رجل يحمل سلاحا ناريا فى المنطقة التى يوجد فيها مقر الأمم المتحدة، وتم تطويق المنطقة فى مقر الأمم المتحدة فى نيويورك بعد أن وصلت الشرطة إلى المبنى.

وصدرت أوامر لموظفى الأمم المتحدة بالاحتماء والاختباء، وقالت المنظمة إنه لا يوجد أى من موظفى الأمم المتحدة فى خطر وأن الشرطة تواصل التفاوض مع الرجل.

وقال ضابط الشرطة لمراسل وكالة "سبوتنيك": إنه تم اعتقال رجل يحمل سلاحا فى مقر الأمم المتحدة.