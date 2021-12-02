جدة - نرمين السيد - شهدت مدينة أم الفحم العربية فى إسرائيل، مساء اليوم الخميس، إطلاق نار وإحراق مُتعمد وفوضى بعد مقتل شاب فى الثالثة والثلاثين من عمره وارتفاع عدد ضحايا العنف والجريمة فى الأوساط العربية منذ مطلع العام إلى 102 ضحية بينهم 15 امرأة.





وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن هناك إطلاق نار كثيف فى حى الأغبارية بالبلدة، وأشعلت النيران فى العديد من المبانى فى انتقام واضح لمقتل الشاب. وتدفقت قوات كبيرة من الشرطة إلى مكان الحادث وكذلك فرق لمكافحة الحرائق. وكان الشاب محمد حمزة برغل إغبارية (33 عاما) قتل فيما أصيب شاب آخر بجروح وصفت بالخطيرة فى جريمة إطلاق نار بمدينة أم الفحم فى وقت سابق اليوم. وقال شهود عيان، إن شخصًا أطلق النار باتجاه سيارة خاصة ما أدى إلى اصطدامها بجدار. وتم نقل المصابين إلى مستشفى فى مدينة العفولة، إلا أن الطواقم الطبية أعلنت وفاة أحدهما، وهو الضحية التاسعة لجرائم القتل فى مدينة أم الفحم منذ مطلع العام الحالى، والضحية الثالثة داخل الخط الأخضر خلال هذا الاسبوع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إطلاق نار وحرائق متعمدة فى مدينة أم الفحم بعد مقتل شاب فلسطينى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.