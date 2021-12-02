الاستخبارات الأمريكية: التغير المناخى يهدد استقرار 11 دولة

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، ذكر التقرير أن هذ الدول هى: العراق وأفغانستان وباكستان والهند وكولومبيا وكوريا الشمالية ونيكارغوا وغواتيمالا وهندوراس.

وقال إن هذه الدول قد تعانى من الضعف وعدم الاستقرار الجيوسياسى، نتيجة تغير المناخ الذى سيؤدى إلى تفاقم المخاطر على مصالح الأمن القومى للولايات المتحدة.

وهذا هو أول تقرير استخبارى وطنى حول تغير المناخ فى العالم، بحسب شبكة "سى إن بى سى" الأمريكية.

وتوصل نحو 200 دولة، فى نوفمبر الماضى، إلى اتفاق عالمى لمواجهة التغير المناخى بعد مفاوضات تواصلت أسبوعين، ولكن دون أن تتبنى ما يدعو إليه العِلم لاحتواء الارتفاع الخطر فى درجات الحرارة.

وخلال "قمة كوب 26"، وجهت أصابع الاتهام للدول الغنية التى تقاعست عن التمويل اللازم للدول الفقيرة المعرضة لأخطار الجفاف وارتفاع منسوب مياه البحار والحرائق والعواصف.

ورأى مراقبون أن الاتفاق الذى تم التوصل إليه لم يقدم ما هو مطلوب لتفادى الارتفاع البالغ فى درجات الحرارة.