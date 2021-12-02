بايدن: مكافحة كورونا يجب ألا تكون سببا لانقسامات سياسية

جدة - نرمين السيد - رأى الرئيس الأمريكى جو بايدن أن مكافحة فيروس كورونا يجب ألا تكون سبباً لانقسامات سياسية، وذلك خلال عرضه خطة من شأنها الحول دون حصول فورة فى الإصابات مع حلول الشتاء وانتشار المتحور أوميكرون.





وقال بايدن فى كلمته: "أعرف أن كوفيد-19 سبّب انقسامات فى هذا البلد" وبات "مسألة فئوية، وهو أمر مؤسف.. ويجب ألا يكون كذلك"، حسبما نقلت قناة "العربية- الحدث".

وأضاف: "فيما ندخل إلى فصل الشتاء ونواجه تحدّى المتحور الجديد، حان الوقت لنحاول أن نتخطى هذه الانقسامات".

ويحاول بايدن أن يفرض التطعيم الإجبارى على العاملين فى المؤسسات الخاصة والعامة، إلّا أنه يواجه معارضة قوية من الكثير من الجمهوريين وتعيقه الإجراءات القانونية المتخذة ضد القيود.

وشددّ بايدن على أن خطته لمحاربة كورونا، التى "يجب أن تكون جامعة"، لن تحتوى على إجراءات جديدة أو قيود. وشدد على أن "الولايات المتحدة لديها أفضل الإمكانيات لمواجهة أوميكرون"، مؤكداً أن مواجهة هذا المتحور تتطلب أخذ اللقاحات والجرعات المعززة.

ودعا بايدن الأميركيين لأخذ الجرعات المعززة من اللقاحات ضد كورونا، كما أعلن عن إطلاق الآلاف من مراكز اللقاحات فى الولايات المتحدة.

وتابع بايدن: "لن نتخذ أى تدابير إضافية لمواجهة متحور أوميكرون"، فى إشارة لتدابير إغلاق أو منع سفر محتملة.