”الصحة العالمية” تنصح كل الدول بتطعيم 40% من السكان بنهاية العام

قال الدكتور برنهارد شوارتليندر، مستشار مدير عام منظمة الصحة العالمية، إن معرفة خطورة "أوميكرون" يحتاج أسابيع، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
وأضاف مستشار مدير عام منظمة الصحة العالمية، أن "أميكرون" قد يكون بمثابة دعوة لليقظة، موضحا أن التطعيم هو الحل للقضاء على متحورات كورونا، وعلى كل دولة تطعيم 40% من سكانها بنهاية العام.
ولفت مستشار مدير عام منظمة الصحة العالمية، إلى أن الإغلاق لدى الدول كجزء من الإجراءات الاحترازية ليس الحل لمواجهة "أميكرون".
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