بايدن: لن نتخذ أى تدابير إضافية لمواجهة متحور ”أوميكرون”

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن إطلاق الآلاف من مراكز اللقاحات في الولايات المتحدة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقال الرئيس الأمريكى: لن نتخذ أي تدابير إضافية لمواجهة متحور "أوميكرون"، موضحا أن مواجهة المتحور "أوميكرون" تتطلب أخذ اللقاحات والجرعات المعززة.

وتابع جو بايدن: الولايات المتحدة لديها أفضل الإمكانيات لمواجهة المتحور "أوميكرون".

وفى وقت سابق قالت صحيفة "ذا هيل" إن الرئيس الأمريكى جو بايدن يستعد لإعلان أن إدارته ستشدد قيود السفر المتعلقة بكوفيد 19 بداية من الأسبوع المقبل فى ظل مخاوف من انتشار متوقع لمتحور أوميكرون فى الولايات المتحدة.