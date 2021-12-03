الأمير علي يتابع تدريبات النشامى تأهباً للقاء المغرب بكأس العرب

دوت الخليج :– تابع سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد الأردني لكرة القدم، تدريبات المنتخب الوطني التي جرت عصر اليوم في الدوحة، تأهباً لمواجهة المغرب عند الثانية عشرة ظهر بعد غدٍ السبت 4 كانون الأول – بتوقيت الأردن-، ضمن مشوار النشامى بكأس العرب “فيفا 2021”.

وكان في استقبال سموه، رئيس وفد النشامى وعضو الهيئة التنفيذية للاتحاد، محمد سمارة، والأمين العام سمر نصار، إلى جانب المدير الفني للمنتخب عدنان حمد.

وبارك سموه في حديثه مع الجهاز الفني واللاعبين، فوز النشامى في المباراة الافتتاحية بكأس العرب مساء أمس أمام السعودية 1-0، مؤكداً أهمية تحقيق نتائج مميزة في البطولة، تليق بتطلعات الجماهير الأردنية، مشيداً في الوقت ذاته، بقدرات النشامى وعزيمتهم، للظهور بالمستوى المأمول.

كما شدد سموه على ضرورة تقديم مباراة مثالية أمام المغرب، تعزز تطلعات التأهل للدور الثاني، مجدداً ثقته بالمنتخب الوطني، للعودة من جديد إلى واجهة التألق.

وكان المنتخب الوطني أجرى اليوم، تدريبه على ملاعب اكاديمية أسباير، حيث ارتكز التدريب على العديد من الجوانب التكتيكية والفنية الخاصة بالمواجهة القادمة أمام المغرب والذي يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة بالشراكة مع النشامى بـ3 نقاط، مع بقاء السعودية وفلسطين دون أي نقطة.

في ذات الاتجاه، أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها محمد الدميري صباح اليوم، تعرضه لإصابة عضلية على إثر كدمة خلال لقاء السعودية، ستبعده عن الملاعب لأسبوعين، الأمر الذي ينسحب على يزن النعيمات، والذي أصيب بتمزق يحتاج (10) أيام قبل العودة لخوض المباريات.

وبات المنتخب يفتقد لخدمات الثلاثي الدميري والنعيمات إلى جانب إحسان حداد الذي تلقى بطاقة حمراء أمام السعودية، ليتأكد غيابهم عن مواجهة المغرب، في حين لا تجيز التعليمات استبدال أي لاعب حالياً مع انطلاق المنافسات بشكل رسمي.

في المقابل، يخوض المنتخب تدريبه الرئيسي للقاء عند الثالثة والنصف عصر غدٍ -بتوقيت الدوحة- على ملاعب اسباير، عقب إقامة المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء عند (11.15) ظهراً، بمركز المؤتمرات في أسباير.

وتأتي بطولة كأس العرب، بنسختها الاستثنائية، والتي تقام بإشراف مباشر من الاتحاد الدولي “فيفا”، قبل عام واحد من استضافة الدوحة لمونديال 2022.

يذكر أن المنتخب الوطني أقام ثلاث معسكرات تدريبية تأهباً للبطولة العربية، حيث تغلب على البحرين 2-1 وخسر من هاييتي 0-2 في أيلول بالمنامة، قبل أن يفوز على ماليزيا 4-0 وأوزبكستان 3-0 الشهر الماضي بالعاصمة عمان، ليتجاوز بعد ذلك كوسوفو 2-0 مطلع الشهر الحالي في بريشتينا، ويتعثر أمام بيلاروسيا في مينسك 0-1.

وتضم قائمة المنتخب للبطولة 23 لاعبا: معتز ياسين، مالك شلبية، يزيد أبو ليلى، يزن العرب، مهند خيرالله، هادي الحوراني، عبدالله نصيب، إحسان حداد، أحمد ثائر، محمد الدميري، محمد أبو حشيش، رجائي عايد، بهاء عبد الرحمن، نور الروابدة، إبراهيم سعادة، محمود مرضي، ياسين البخيت، محمد ابو زريق، أحمد اسريوة، حمزة الدردور، علي علوان، يزن النعيمات وبهاء فيصل.