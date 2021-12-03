البلبيسي: حجر مؤسسي للأردنيين القادمين من 6 دول إفريقية شهدت انتشار أوميكرون

دوت الخليج :- قال مستشار رئاسة الوزراء للشؤون الصحة وملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي، إن الحجر المؤسسي سيطبق على الأردنيين القادمين من 6 دول افريقية شهدت انتشارًا للمتحور الجديد من فيروس كورونا "اوميكرون"، موضحًا أنه لا يوجد أي إجراءات جديدة للقادمين للمملكة، باستثناء الدول الـ6 الإفريقية.

وأضاف الدكتور البلبيسي، في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، أنه لا يمكن لأي دولة في العالم منع دخول أي فيروس لبلادها، مشيرًا إلى أن جميع إجراءات الحكومة احترازية لتأجيل دخول المتحورات وتحديدًا المتحور "اوميكرون"، حيث أن الإجراءات الجديدة تمنع دخول غير الأردنيين للذين أقاموا في 6 دول وهي: (جنوب افريقيا، ليسوتو، زيمبابوي، موزمبيق، مامبيا، اسواتيني، بتسوانا). وأشار إلى أنه وفي حال رغبة غير الأردنيين من تلك الدول الإفريقية بزيارة الأردن، فيشترط التواجد في دول أخرى لمدة 14 يومًا، وإحضار فحص "بي سي آر" سلبي النتيجة، ويتم فحصه أيضًا في المطار، وبغض النظر عن نتيجة الفحص فسيتم تطبيق الحجر المؤسسي عليه، وذلك يعود لاحتمالية حمل الفيروس بالمتحور الجديد، وما زال في فترة الحضانة. وبين أنه وفيما يتعلق بالأردنيين وعائلاتهم (أزواج/ زوجات/ أطفال)، فقد ذكر المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أن الأردنيين المقيمين في الدول الافريقية الـ6، يسمح بسفرهم إلى المملكة من خلال مطار الملكة علياء الدولي فقط، وحسب القيود التالية وهي: التسجيل على منصة: www.gateway2jordan.gov.jo، وحيازة فحص (بي سي آر) سلبي خلال 72 ساعة التي تسبق السفر للمملكة، ويستثنى منهم الأطفال دون سن الخامسة، وإجراء فحص PCR في مطار الملكة علياء الدولي حال الوصول، ويستثنى منهم الأطفال دون سن الخامسة، والتوقيع على تعهد الحجر المؤسسي في مطار المغادرة، والدفع المسبق قبل السفر لقيمة الحجر المؤسسي في فندق مطار الملكة علياء الدولي لمدة 14 يوما.

وأشار البلبيسي إلى إجراء رصد مخبري للمتحور الجديد "اوميكرون" على الحدود والمعابر والمطارات في المملكة.

وحول الوافدين على أرض المملكة، قال البلبيسي إن الوافدين المقيمين عليهم التوجه فورًا لتلقي جرعتين من المطعوم المضاد من كورونا، مشددًا أنه وفي 15 كانون الأول الحالي سيتم تطبيق إجراءات جديدة أكثر صرامة لغير المطعمين من الوافدين. وأكد بأن تلقي المطعوم للوافدين يشكل أهمية قصوى، خاصة وأن أكثر من 65 بالمئة من الوافدين لم يتلقوا أي جرعة من مطعوم كورونا، لافتا إلى أن الحضور إلى مراكز التطعيم لا يترتب عليه أي مساءلة، وأن حماية صحتهم وتلقي الجرعتين من اللقاح هي الهدف. واشار إلى أن أمر الدفاع 35، لن يسمح لأي مواطن أو وافد الدخول إلى الوزارات والدوائر الحكومية أو المنشآت القطاع الخاص إلا بتلقي جرعتي اللقاح، حيث سيطبق بداية عام 2022. وعن تلقي الجرعة الثالثة من مطعوم فيروس كورونا، دعا الدكتور البلبيسي إلى الإقبال على تلقي الجرعة الثالثة لأهميتها برفع المناعة ضد الفيروس والمتحورات، مبينًا أن 115 ألف أردني تلقوا الجرعة الثالثة من المطعوم. وفيما يتعلق بنسبة التطعيم في المملكة، بين أن 63 بالمئة من الفئة المستهدفة فوق 18 سنة تلقوا الجرعة الأولى، و57 بالمئة تلقوا الجرعتين من اللقاح، بينما في الفئة العمرية من 11 إلى 17 عامًا فقد تلقى 130 ألفًا المطعوم، وبنسبة 11 بالمئة. وشدد على الالتزام بلبس الكمامة، والتي تحمي الشخص من جميع أنواع الفيروسات، داعيًا إلى الالتزام بإجراءات الوقاية، والإقبال على تلقي المطاعيم. وأوضح البلبيسي بأن نسبة إشغال المستشفيات المخصصة لمرضى كورونا بلغت 35 بالمئة، مؤكدًا أن القدرة الاستيعابية للمستشفيات تشير إلى ارتياح، ولكن تحتاج إلى الالتزام للحد من تسجيل إصابات بعدد كبير.

