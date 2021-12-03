الرئيس التونسى يقر 17 ديسمبر عيدا وطنيا للثورة بدلا من 14 يناير

جدة - نرمين السيد - وأكد سعيّد فى اجتماع وزارى فى قرطاج "يوم 17 ديسمبر هو يوم عيد الثورة وليس يوم 14 يناير كما تم الاعلان عن ذلك فى العام 2011"، حسبما أفادت الرئاسة التونسية عبر صفحتها بموقع "فيسبوك".

وأوضح سعيّد إن "الانفجار الثورى انطلق من سيدى بوزيد (وسط) ولكن للأسف تم احتواء الثورة حتى يتم اقصاء الشعب عن التعبير عن ارادته وعن الشعارات التى رفعها".