الاتحاد الإفريقى يعد دليلا تدريبيا لتعميم ونشر قيم الديمقراطية

وذكر بيان الاتحاد الإفريقى، أن ورش العمل ركزت على إعداد دليل تدريبى لترسيخ ثقافة الديمقراطية والحكم الرشيد وكذلك احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان فى جيل المستقبل، بما يتماشى مع الميثاق الإفريقى للديمقراطية والانتخابات والحكم وتعزيز تنفيذ جدول الأعمال 2063.
وأوضح أن ورش العمل استهدفت بلورة هذه المواثيق والدعوة للتصديق عليها وآليات تنفيذها، من خلال مشروع تجريبى فى بلدان مختارة، ومراجعة وتعديل مسودة الدليل التدريبى للمعلمين وأولياء الأمور.
وأشار البيان إلى أنه تم تصميم دليل تدريبى إفريقى حول سيادة القانون، وسيُستخدم فى تنظيم دورات تدريبية لمسؤولى سيادة القانون على المستوى الوطنى، كالقضاء وأعضاء البرلمان وموظفى إنفاذ القانون والمهن القانونية والمجتمع المدنى والأوساط الأكاديمية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
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