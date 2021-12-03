روسيا.. استقرار الوضع الوبائى لـ إصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - وأضافت بوبوفا، وفق ما نقلته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، الناطقة بالعربية: "الوضع مع فيروس كورونا المستجد، بات مستقرا اليوم فى روسيا .. هذا واضح تماما".
وكانت وزارة الصحة الروسية قد أعلنت تسجيل 1221 حالة وفاة، و33 ألفا و389 إصابة بـ فيروس كورونا، خلال آخر 24 ساعة.
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