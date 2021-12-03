كورونا فى بريطانيا.. 53945 إصابة جديدة و141 وفاة

جدة - نرمين السيد - وأفادت بيانات وزارة الصحة البريطانية، بأن حصيلة الإصابات الكلية بـ كورونا فى البلاد ارتفاعت إلى عشرة ملايين و329 ألفًا و74 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 145 ألفًا و281 منذ بدء تفشى الجائحة.

يأتى ذلك بالتزامن مع تفشى متحور دلتا وفرض السلطات البريطانية إجراءات للحد من انتشار سلالة "أوميكرون" الجديدة التى أثارت الذعر فى العالم.

وزادت الحالات بنسبة 2.8 بالمئة خلال الأيام السبعة الماضية مقارنة بالأسبوع السابق، رغم انخفاض الوفيات بمعدل ثلاثة بالمئة خلال نفس المدة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وإيران والأرجنتين وإسبانيا وكولومبيا وإيطاليا وألمانيا وإندونيسيا والمكسيك وبولندا.