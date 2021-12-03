أوروبا تسجل 70 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون خلال آخر 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وقال المركز الأوروبى للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، فى بيان له، إن الإصابات الجديدة بـ "أوميكرون" سجلت فى 13 دولة أوروبية، ليرتفع الإجمالى بالسلالة الجديدة إلى 352 حالة داخل الاتحاد.

وكان المركز، قد أكد أمس الخميس، إن سلالة "أوميكرون" المتحورة قد تسبب أكثر من نصف إصابات كوفيد 19 فى أوروبا خلال بضعة أشهر.

وأعلنت شركة الأدوية البريطانية جلاكسو سميثكلاين "جى.إس.كيه"، أمس الخميس، أن علاجها المضاد لـ كوفيد 19 فعال ضد متحور "أوميكرون".

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وإيران والأرجنتين وإسبانيا وكولومبيا وإيطاليا وألمانيا وإندونيسيا والمكسيك وبولندا.