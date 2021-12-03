إفريقيا.. 8 ملايين و650 ألف إصابة بـ كورونا حتى الآن

جدة - نرمين السيد - وقالت المراكز الإفريقية إن نسبة تحصين سكان قارة إفريقيا باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، ارتفعت إلى 6.7%، فيما بلغت نسبة من تلقى جرعة واحدة 10%. وأوصت بتنفيذ تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية بما فى ذلك ارتداء الكمامات والتباعد الجسدى، كونها ضرورة للحد من انتقال الفيروس بغض النظر عن ظهور تحورات جديدة. وحثت المراكز على الابتعاد عن قرارات فرض حظر السفر على الأشخاص القادمين من البلدان التى أبلغت عن هذا المتحور، مؤكدة أن هذا الإجراء لم يسفر عن نتيجة إيجابية.

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