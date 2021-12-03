وول ستريت: بايدن يصدر قرارا عاجلا لمواجهة أوميكرون

جدة - نرمين السيد - قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن الرئيس الأمريكى جو بايدن أصدر قرارًا، اليوم الجمعة، يلزم المسافرين الدوليين بفحص كورونا قبل 24 ساعة من وصولهم إلى الولايات المتحدة.





وأضافت الصحيفة، أن هذا القرار العاجل يأتى للسيطرة على تفشى متحور فيروس كوورنا "أوميكرون" فى البلاد. وكان بايدن قد أكد خلال كلمته أمس الخميس، أن مكافحة فيروس كورونا يجب ألا تكون سبباً لانقسامات سياسية، وذلك خلال عرضه خطة من شأنها الحؤول دون حصول فورة فى الإصابات مع حلول الشتاء وانتشار المتحور أوميكرون. وتابع: "أعرف أن كوفيد-19 سبّب انقسامات فى هذا البلد، وبات مسألة فئوية، وهو أمر مؤسف.. ويجب ألا يكون كذلك".

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