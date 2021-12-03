رئيس وزراء التشيك يعلن نجاته من محاولة اغتيال

جدة - نرمين السيد - وقال، على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إن محاولة اغتياله جاءت على خلفية قرار الحكومة قبل أسبوع بتشديد القيود الاجتماعية فى إطار مواجهة جائحة كورونا.
وقال بابيش: "أمس الأربعاء جاء أحد المعارضين للأمن الوبائى المشدد إلى مبنى الحكومة وأراد مهاجمتى، حيث كان يحمل خنجرا ومسدسا.. أوقفته الشرطة عند مدخل المبنى".
وأضاف: "السلطات تقوم بكل ما هو ضرورى لمنع آلاف الأشخاص من الموت بسبب فيروس كورونا.. كلنا نفعل هذا من أجل الناس".
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