رئيس وزراء التشيك يعلن نجاته من محاولة اغتيال

جدة - نرمين السيد - وقال، على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إن محاولة اغتياله جاءت على خلفية قرار الحكومة قبل أسبوع بتشديد القيود الاجتماعية فى إطار مواجهة جائحة كورونا.

وقال بابيش: "أمس الأربعاء جاء أحد المعارضين للأمن الوبائى المشدد إلى مبنى الحكومة وأراد مهاجمتى، حيث كان يحمل خنجرا ومسدسا.. أوقفته الشرطة عند مدخل المبنى".

وأضاف: "السلطات تقوم بكل ما هو ضرورى لمنع آلاف الأشخاص من الموت بسبب فيروس كورونا.. كلنا نفعل هذا من أجل الناس".