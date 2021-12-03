هزة أرضية بقوة 4.9 درجة تضرب إحدى جزر اليابان

جدة - نرمين السيد - وقال المركز الأوروبى المتوسطى لرصد الزلازل، إن بؤرة الهزة كانت على بعد 28 كيلومترا شمال غرب مدينة هادانو، مضيفًا أنها وقعت على عمق 42 كيلومترا تحت سطح الأرض.

وكان المركز قد أعلن فى وقت سابق عن رصده هزة أرضية بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر فى منطقة جزر سليمان بالمحيط الهادئ.