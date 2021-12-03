أوميكرون يصل أستراليا.. تسجيل أول إصابة فى سيدنى

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الصحة فى "نيو ساوث ويلز"، إن الشخص الذى ثبتت إصابته لم يسافر إلى الخارج، وليست لديه أى صلة بأشخاص سافروا إلى الخارج، مشيرة إلى أن عملية البحث عن مخالطيه لا تزال جارية.

وأغلِقت مدرسة ريجينتس بارك بغرب سيدنى حيث يتابع الطالب دروسه فى وقت تلتزم عائلته حجراً صحيا.

جدير بالذكر، أنه رصد الإصابة فى سيدنى أكبر مدن البلاد رغم حظر دخول غير المواطنين إلى أستراليا والقيود المفروضة على الرحلات الجوية من جنوب إفريقيا.