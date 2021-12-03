تسجيل 5 إصابات جديدة بـ أوميكرون فى نيويورك

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، كتبت حاكمة ولاية نيويورك التى تضم فوق الـ 20 مليون نسمة، عبر تويتر "لا داعى للقلق.. علمنا أن هذه المتحورة ستصل، ولدينا الأدوات لوقف انتشار جائحة كوفيد 19".

وأضافت كاثى هوكول: "لقحوا أنفسكم.. تلقوا جرعتكم المعززة.. ضعوا كماماتكم".

وبرصد هذه الحالات الجديدة من متحور أوميكرون، يرتفع العدد الإجمالى للإصابات بهذه السلالة فى الولايات المتحدة إلى 8 مصابين.

وكانت قد أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها فى الولايات المتحدة مساء الأربعاء تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بالسلالة أوميكرون من فيروس كورونا فى ولاية كاليفورنيا.