مقتل 10 مدنيين فى هجوم لداعش على مناطق البيشمركة شمال العراق

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت شبكة "رووادو" الإخبارية الكردية، هاجم مسلحو داعش المدنيين وقوات البشمركة فى قريتين ببلدة مخمور التابعة لمحافظة أربيل، فى ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد منهم، حسبما أفاد سكان محليين وقائد عسكرى.
وبحسب الشبكة الكردية، أكد سيروان بارزانى، قائد قوات البيشمركة فى مخمور، هجوم مسلحى داعش بمنطقة قراشوغ، وتحديدًا فى قريتى لحبان وخديرججه، قائلاً إن "هناك شهداء وجرحى بين المدنيين والبشمركة"، حيث ضرب مسلحو التنظيم الإرهابى منزلاً بقذائف آر بى جى.
فيما قال قرويون إنهم واجهوا مسلحى داعش، بينما كانت قوات البشمركة فى طريقهم. كما تم الهجوم على قاعدة للبشمركة فى المنطقة.
وقال حسين جواد، قائد البشمركة فى مخمور، إن ثلاثة قرويين - جميعهم إخوة - قتلوا فى الهجوم، مضيفًا أنه "عندما كانت قوات البشمركة فى طريقهم إلى ساحة المعركة، تعرضت عربتهم لحادث أدى إلى استشهاد أحد عناصر البشمركة، وإصابة آخرين.
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