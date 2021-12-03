بيلاروسيا: العقوبات الغربية الجديدة عبثية وشيطنة مفتوحة

جدة - نرمين السيد - اعتبرت وزير الخارجية فى بيلاروسيا، أمس الخميس، أن العقوبات الجديدة التى فرضها الاتحاد الأوروبى وحلفاؤه على بلاده عبثية، إذ يتهمونها بخروقات متكررة لحقوق الإنسان، وبتنظيم عبور المهاجرين نحو الاتحاد الأوروبى.





وفى بيان له، قال وزير الخارجية البيلاروسى: "إن عمق عبثية (هذا القرار) بدأ يتحدى كل منطق"، محذرًا من أن مينسك سترد عبر اتخاذ "اجراءات صارمة وغير متناسقة، إلا أنها مناسبة"، حسبما نقلت "فرانس برس".

وأضاف الوزير أن "الشيطنة المفتوحة لبلادنا تتواصل"، لافتًا إلى أن هدف الغربيين هو "خنق بيلاروسيا اقتصاديًا، وتدميرها كدولة ذات سيادة".

وأشار البيان إلى أن "هذه ليست المرة الأولى التى تواجه فيها بيلاروسيا مثل هذه التحديات من الغرب"، مؤكدة أنه "مثلما كان الحال فى السابق، ستقوى الدولة البيلاروسية نفسها، وتجتاز هذه المرحلة بكرامة من خلال ضمان مستوى معيشى جيد لسكانها".

وكانت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبى وكندا أعلنوا عن فرض عقوبات جماعية على نظام بيلاروسيا، أمس الخميس، تستهدف اقتصاد البلاد، متهمين نظام الرئيس ألكسندر لوكاشنكو بتنظيم تدفق المهاجرين إلى الحدود البولندية، للانتقام من العقوبات الغربية التى تم فرضها عليه فى وقت سابق بتهمة قمع المعارضة البيلاروسية بعد إعادة انتخابه فى 2020.