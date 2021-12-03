إصابة عناصر من حرس الحدود الإسرائيلى فى عملية دهس بأم الفحم

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، أطلق عناصر حرس الحدود الإسرائيلى النار باتجاه السيارة، واعتقلوا اثنين من المسلحين المشتبه بهم. كما أشارت الصحيفة إلى إصابة الضباط بجروح طفيفة ومتوسطة على التوالى، لافتة إلى أن الحادث وقع بعد احتجاجات على خلفية مقتل شاب فلسطينى فى الثلاثين من عمره فى المدينة على أيدى قوات الاحتلال، أمس الخميس. كما اقتحمت قوات الأمن الإسرائيلية المنطقة ليلاً.

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