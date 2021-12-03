خلال أيام.. ثاني هجوم داعشي يستهدف أكراد العراق

ذكرت تقارير إعلامية، الجمعة، أن 12 شخصا على الأقل قتلوا في هجوم شنه تنظيم داعش الإرهابي، الليلة الماضية، ضد المدنيين والعسكريين الأكراد في قضاء مخمور جنوب أربيل.

وقالت التقارير إن عناصر داعش هاجمت قرية خضرجيجة قضاء مخمور، مما أدى إلى مقتل 3 مدنيين وإصابة آخرين، بينهم مدنيون وعسكريون من البشمركة.

وخلال المواجهات، نصب التنظيم الإرهابي كمينا لقوات البشمركة الكردية تمثل بزرع عبوة ناسفة، مما أدى إلى مقتل 7 من عناصر هذه القوات.

وفي وقت لاحق ارتفع العدد الإجمالي للقتلى مع سقوط قتيلين آخرين.

وذكر رئيس إقليم كردستان العراق، نيجرفان برزاني في بيان أن القتلى المدنيين الثلاثة هم أشقاء.

وأكد ضرورة اتخاذ الجيش العراقي والبشمركة معا إجراءات سريعة لوضع حد لجرائم داعش.

وطالب بضرورة مراجعة الوضع العسكري، على أن يشارك التحالف الدولي في دعم الخطوات السريعة، مشيرا إلى ضرورة ملء المناطق الواقعة بين البيشمركة والقوات العراقية على حدود محافظة نينوى مع الإقليم.

وسياسيا، دعا الأحزاب السياسية إلى وضع الخلافات جانبا، فالاضطرابات ستمنح الإرهابين فرصة للسيطرة.

وكان تنظيم داعش الإرهابي شن مطلع الأسبوع هجوما على القوات الكردية شمالي العراق، مما أدى إلى مقتل 5 من البشمركة وإصابة 4 آخرين.

ورغم إعلان السلطات العراقية دحر داعش مع نهاية 2017 بعد سيطرته على ثلث مساحة البلاد، ما زالت خلايا التنظيم الإرهابي تنفذ هجمات من حين لآخر.

وتبنى التنظيم انفجارا وقع في يوليو الماضي داخل سوق شعبي في مدينة الصدر، ما أدى إلى مقتل نحو 35 شخصا.