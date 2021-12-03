روسيا تسجل 32 ألفا و930 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى روسيا اليوم الجمعة، وفق ما أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية: ارتفاع تراكمى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجى إلى 278 ألفا و857 شخصا بعد تسجيل وفاة 1217 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتابع المقر فى بيانه إن 36 ألفا و514 شخصا غادروا المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالى الذين تعافوا من الفيروس إلى 8 ملايين و436 ألفا و631 شخصًا".

وتشهد روسيا، فى الفترة الأخيرة، تزايدا كبيرا فى عدد الإصابات والوفيات اليومية، جراء "كوفيد 19"؛ ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات للتخفيف من حدة تفشى الفيروس.