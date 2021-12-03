أسعار النفط تقفز من جديد بعد قرار أوبك+

جدة - نرمين السيد - قفزت أسعار النفط فى ارتفاع جديد، اليوم الجمعة، لتوسع من مكاسبها بعدما أعلنت منظمة "أوبك+" عزمها على مراجعة خططها لزيادة الإنتاج قبل اجتماعها التالى، والمقرر حال ضعف الطلب بسبب متحور كورونا الجديد "أوميكرون".





وحسبما ذكرت شبكة "سكاى نيوز"، فإن الأسعار لا تزال على مسار التراجع للأسبوع السادس، على الرغم من عودتها للإرتفاع.

وأشارت الشبكة إلى ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا، بما يعادل 0.2%، إلى 69.79 دولار للبرميل، بعد أن قفزت 1.2% فى الجلسة السابقة.

كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 27 سنتا، بما يعادل 0.4%، إلى 66.77 دولار للبرميل، لترفع مكاسبها 1.4% فى نهاية التعاملات.

وكانت مفاجأة للأسواق العالمية عندما أعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها "أوبك+" التمسك بخطط زيادة إنتاج النفط شهريا، بواقع 400 ألف برميل أخرى يوميا فى يناير، غير أن المنتجين تركوا الباب مفتوحًا أمام تغيير السياسية سريعًا إذا تضرر الطلب من إجراءات احتواء "أوميكرون".

وقالوا إنهم قد يجتمعون مجددًا قبل اجتماعهم التالى المقرر فى الرابع من يناير المقبل إذا لزم الأمر، على الرغم من الغموض الذى أصاب الأسواق العالمية بسبب المتحور الجديد من كورونا، والمعروف باسم "أوميكرون".