السلفادور: مقتل 3 فى تحطم طائرة بينهم نجل وزير الدفاع

جدة - نرمين السيد - وفى رسالة عزاء، قال رئيس السلفادور، نجيب أبوكيلة، إن القوات المسلحة عثرت على جثث الضحايا الثلاث، الذين كان من بينهم نجل وزير دفاع البلاد رينيه فرانسيس ميرينو مونروى، داخل حطام الطائرة.
وأوضح أبو كيلة فى رسالته، أن الطائرة تحطمت أثناء قيامها بمهمة بحث وإنقاذ.
كما أعلن أن أسماء الضحايا الثلاث، وهم: الطيار رودريجو اسكوبار جريمالدى، وملازم بحرى خيراردو ميرينو، وملازم بحرى سيرانو مينيرو.
ووفقًا لصحيفة "لا برينسا جرافيكا"، فقد وقع الحادث على بعد ثلاثة أميال بحرية قرب الساحل، عندما كانت الطائرة تقوم بالبحث عن سفينة صيد تم الإبلاغ عن اختفائها فى شرق السلفادور.
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