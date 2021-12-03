طالب يقتل 4 من زملائه بإطلاق نار فى ميتشيجان الأمريكية

وبحسب شبكة "سى إن إن" الأمريكية، كشف اثنان من المعلمين عن سلوك غير منضبط للطالب بالسنة الثانية الثانوية، إيثان كرمبلى، والمتهم بإطلاق النار فى مدرسة ميتشيجان الثانوية، الأمر الذى استدعى عقد اجتماعين مع والديه، فى اليوم السابق، وقبل ساعات فقط من وقوع الجريمة.
وبحسب الشبكة الأمريكية، يواجه كرمبلى، 15 عامًا، حاليًا اتهامات بالإرهاب والقتل وتهم أخرى تتعلق بإطلاق النار يوم الثلاثاء، الذى أسفر عن مقتل 4 طلاب، وإصابة 7 أشخاص آخرين فى مدرسة أكسفورد الثانوية شمال ديترويت.
وأشار التقرير إلى أن معلمى الطالب مرتكب الجريمة لاحظوا سلوكياته غير المنضبطة قبل ساعات من إطلاق النار، حيث استدعوا الطالب إلى المكتب، وعقد اجتماع مع مسؤولى المدرسة، واستدعى الوالدين، وفى النهاية تقرر أنه يمكنه العودة إلى الفصل.
وقالت السلطات الأمريكية إن كرومبلى سرعان ما فتح النار خارج حمام المدرسة، حيث تحرك عبر الممر "بوتيرة منهجية"، حيث أطلق النار على الطلاب فى الممرات والفصول الدراسية قبل الاستسلام، ليكون الهجوم هو أكثر هجمات إطلاق النار دموية فى المدارس الأمريكية منذ 2018.
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